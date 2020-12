Politiet brugte peberspray: Beruset modsatte sig anholdelse

SNEDSTED:Pebersprayen kom i anvendelse, da politiet ved 01-tiden natten til søndag besøgte en adresse på Kolonihavevej i Snedsted.

Her havde en stærkt beruset mand råbt ukvemsord mod husets beboere. Han modsatte sig anholdelse og nægtede at oplyse sin identitet.

Identiteten blev dog opklaret, inden han søndag morgen kunne løslades efter at have overnattet i detentionen.

Der er tale om en 32-årig fra lokalområdet. Han sigtes for både sin uanstændige opførsel, for at have modsat sig anholdelse - og for de manglende oplysninger til politiet, oplyser Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten hos lokalpolitiet i Thisted.