Politiet brugte peberspray for at stoppe bilist

NORS:En 30-årig mand var søndag aften så utilfreds med at blive stoppet af politiet, at patruljen så sig nødsaget til at bruge peberspray for at forhindre, at manden kørte videre.

Det gjorde han så alligevel, men efter 300 meter måtte han indse, at han var ude af stand til at køre.

Episoden fandt sted klokken 21.45 på Hanstholmvej ved Nors. Efter at han var blevet stoppet, kunne politiet konstatere, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Desuden kørte han i frakendelsestiden efter tidligere at have mistet kørekortet.

Manden, der er fra Ringkøbing-egnen, men uden fast bopæl, sigtes desuden for at have modsat sig anholdelse og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.