Politiet efterlyser benamputeret mand: Han kan ikke klare sig selv

SKIVE: Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser en 67-årig mand.

Han er sidst set i Skive mandag omkring kl. 15.30, og han kører i en blåmetal Suzuki Wagon med reg. nr. CG 85362.

Ifølge politiet er manden ude af stand til at klare sig uden medicin, og han kan have svært ved at orientere sig om tid og sted. Den 67-årige mand er gangbesværet efter en benamputation.

Han beskrives som ca. 170 centimer høj og spinkel af bygning. Venstre ben er amputeret ved hoften. Han var iført går joggingbukser, stribet skjorte og brun jakke.

Den forsvundne mand kan være søgt i alle mulige retninger fra Skive - også nordpå mod Thy, oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Hvis du ser manden eller bilen, så kontakt politiet på telefon 114.