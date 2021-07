Hund strejfede rundt, men ingen vil kendes ved den

THISTED:Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser på Twitter ejeren af en hund.

Hunden blev set strejfe rundt ved Trinvej vest for Sjørring ved Thisted.

En politipatrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi tog hunden op, og har spurgt mange i området, men der er ingen, der vil kendes ved hunden, fortæller vagtchef Carsten Henriksen.

Hunden, der ikke umiddelbart lystrer noget navn, er nu afleveret på et dyreinternat, der har fundet ud af, at hundens chipnummer er et udenlandsk nummer.

- Det kan jo være, at det er turister, der har taget den med på ferie heroppe, men vi håber, at nogen kan kende den, siger han.

Kender man noget til hund eller ved hvem ejeren er, så opfordrer politiet til at man kontakter politiet på telefon 1-1-4.

Kender du denne hund eller ejeren, så ring tlf. 114. Den er fundet i Sjørring ved Thisted. #politidk pic.twitter.com/1xnJhSosY3 — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 7, 2021

