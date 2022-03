81-årig kvinde fundet afkølet, men i god behold

HANSTHOLM:Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste tirsdag formiddag en 81-årig kvinde, der var gået fra sit hjem i Hanstholm.

Nu har sagen fået et lykkeligt udfald: Kvinden er fundet og er i god behold. Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær.

- Hun er fundet, og hun er afkølet, men i god behold. Hun bliver tilset i en ambulance, og de pårørende er på stedet, oplyser Simon Skelkjær.

Kvinden blev fundet i Hanstholm by af én af politiets hundepatruljer.

Politiet valgte at efterlyse kvinden, da der var frygt for, at hun ikke kunne klare sig selv.