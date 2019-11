Politiet efterlyser vidner i voldtægtssag i Thisted

THISTED:Lokalpolitiet i Thisted efterlyser vidner, der skulle have set en mand og en kvinde komme gående ad Munkevej i Thisted i tidsrummet mellem klokken tre om natten og halv seks om morgenen lørdag 2. november. Kvinden, som 37 år gammel, har anmeldt en voldtægt.

Politiet oplyser, at de to personer gik ind i baggården ved nummer to på Munkevej. Manden er 175 til 180 centimeter høj, almindelig til buttet af bygning og har mørkt hår. Han havde en gråmeleret hættetrøje på og mørke jeans.