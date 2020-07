Politiet efterlyste flugtbilist: 15-årig anmeldte og stak selv af fra uheld

THISTED:Sagen om en flugtbilist har taget en drejning.

Lokalpolitiet i Thisted opfordrede mandag føreren af en rød Ford Fiesta til at melde sig selv, efter bilisten påkørte en 15-årig knallertkører ved udkørslen fra J. P. Jacobsen Centret ved Toldbodgade i Thisted.

Mandag lød meldingen, at bilisten stak af fra uheldsstedet, men efterfølgende har både føreren af bilen, en 55-årig kvinde, og et vidne henvendt sig til politiet, og nu har sagen ændret sig.

Ifølge lokalpolitiet viser det sig nemlig, at det ikke var føreren af bilen, der stak af, men derimod den unge mand på knallerten, som anmeldte sagen til politiet. Den 55-årige kvinde gjorde ifølge politiet det rigtige ved at standse og tage kontakt.

- Vi har fået fat i den unge mand, der anmeldte sagen, og skal have en snak med ham. Det kommer til at ændre på sigtelsen, for han har ikke overholdt sin forpligtelse i forhold til færdselsloven, lyder det fra lokalpolitiet i Thisted, der nu skal have kigget på sagen igen.