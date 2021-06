Politiet eftersøger stjålet varebil: Har et billede af tyven bag rattet

SYDTHY:På et tidspunkt mellem lørdag 19. juni kl. 18:30 til tirsdag 22. juli kl. 10:30 er der stjålet en varebil fra en adresse på Hurupvej.

Søren Riis fra Thisted Politi oplyser, at der er tale om en sort Opel Zafira med registreringsnummer BS 96 870.

Politiet beder offentligheden holde øje, så bilen kan blive genforenet med sin retmæssige ejer.

- Vi har fået fat i et billede, hvor en mand, der ikke ejer bilen, kører i den. Så vi har lidt at gå efter, men skulle nogen have set den, så hører vi selvfølgelig meget gerne fra dem, siger Søren Riis.