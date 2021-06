Politiet fandt skurvogn fyldt med marihuana og skunk i Thylejren

HOLSTEBRO:10 måneders ubetinget fængsel efter den hårde narkotikaparagraf. Det blev dommen ved Retten i Holstebro mandag over en 40-årig beboer i Thylejren i Frøstrup.

Han udbad sig betænkningstid og kunne i øvrigt ikke vedkende sig størstedelen af anklagen for besiddelse med henblik på salg af 13 kilo marihuana og 1,6 kilo skunk.

- Det var kun det fundne parti skunk, som manden erkendte, at han var ejer af. Politiet fandt stofferne i februar 2020 i en skurvogn, hvor der også lå 470 hampplanter. Vi ved ikke, hvor stor produktionen har været og hvor meget, der er solgt videre, fordi manden nægter kendskab til begge dele, siger anklager Katrine Lund Meldgaard.

Hunde fik færten

Det er var en tilfældighed, der førte til opdagelsen, omend politiet var ude i lejren i et lignende ærinde.

- Politiet undersøgte en anden beboer for stofbesiddelse. Hashhundene blev herved opmærksomme på skurvognen, som man ikke havde haft kendskab til. Den dømte bor 15 meter fra vognen. Der var i retten indkaldt et politividne i skikkelse af en beboer, der var til stede under ransagningen. Desuden vidnede en elektriker, der kunne beskrive, at skurvognen var blevet forsynet med en kraftig elinstallation, så den fungerede som væksthus, siger anklageren.

Ikke straffet før

Den 40-årige er ikke tidligere straffet. Nordjyske har mandag ikke kunnet få en kommentar fra hans forsvarer, advokat Carsten Lyngs, Thisted, da denne var i retsmøde.

- Retten fandt det godtgjort, at manden havde produceret stofferne og i så store mængder, at det måtte være med henblik på videreoverdragelse, siger Katrine Lund Madsen.