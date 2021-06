Politiet har fundet gerningsmand - men stjålet varebil er stadig væk

THY:Thisted Politi kunne forleden fortælle, at de eftersøgte en varebil, en sort Opel Zafira, der var blevet stjålet fra en adresse på Hurupvej.

Søren Ribens fra Thisted Politi fortæller nu, at de har fundet gerningsmanden, en 40-årig mand fra Holstebro, og at han har erkendt at have stjålet varebilen.

Politiet har dog endnu ikke fundet den sorte Opel Zafira, som gerningsmanden har efterladt i et sommerhusområde ved Vestervig, og ser man den, må man gerne give politiet besked ved at ringe 114, fortæller Søren Ribens.

Varebilen har registreringsnummeret BS 96 870.