Politiet har omringet et hus: Opfordrer folk til at holde sig væk

NR:VORUPØR: Midt- og Vestjyllands Politi er søndag eftermiddag talstærkt til stede i Nr. Vorupør, hvor de er tilstede omkring et hus på Grønkærvej.

- Lige nu kan vi ikke sige så meget. Men vi opfordrer folk til at holde sig væk fra området, siger Simon Skelkjær, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at det ikke er farligt for folk i området, men hvis der er for mange folk, kan det genere politiets arbejde.

Simon Skelkjær oplyser, at politiet er til stede i Nr. Vorupør med to patruljer, en hundepatrulje samt en indsatslederbil.

Herudover har man droner i luften.

