Politiet måtte trække stavene på Nytorv: Mand sparkede betjent i maven

THISTED:Tirsdag aften kl. 20:40 kom en af politiets patruljevogne kørende ved Nytorv, da den pludselig blev prajet af nogle borgere der kunne fortælle, at en mand opførte sig voldeligt.

Betjentene parkerede patruljebilen og besluttede at undersøge sagen. Da de ankom til stedet var manden dog allerede stukket af, og betjentene måtte eftersætte ham til fods.

Det lykkedes dem at indhente den 32-årige og lægge ham i håndjern, men han var ikke uden videre indstillet på at følge med på fredelig vis. Det opstod håndgemæng, hvor manden sparkede den ene betjent i maven og på låret, mens han kaldte dem "fucking bøssesvin". Til sidst måtte betjentene trække stavene og give manden et par slag, for at få ro på gemytterne.

Den 32-årige blev anholdt kl. 22:50. Han bliver nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, for fornærmelig tiltale og vold. Herudover er manden også sigtet for lovgivningen om euforiserende stoffer, fordi han havde 40 gram skunk og 24 gram hash på sig.

- Manden er løsladt her til morgen kl. 06:21. Der kommer et retsligt efterspil i sagen, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.