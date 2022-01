Mand satte ild til hus og truede med at skyde brandfolk og betjente

Opdateret med nyt om anholdelse:

HURUP:En mand i 20'erne blev torsdag sidst på formiddagen anholdt efter nogle dramatiske timer.

Det var i Hurup i Thy, hvor manden havde sat ild til et hus i Ashøjgade. Han opholdt sig i huset og truede med at skyde brandfolk og politibetjente, hvis de nærmere sig.

Nordjyskes udsendte på stedet kunne ved 11-tiden fortælle, at der lød nogle knald fra ejendommen, og at et vindue gik i stykker. Det har endnu ikke været muligt at få bekræftet, om der var tale om skud.

Politiet oplyser, at ingen personer er kommet noget til.

Politiet mødte talstærkt op i skudsikre veste og med maskinpistoler. På et tidspunkt tog de gasmasker på og forsøgte at trænge ind i huset.

Ved 11.30-tiden kom manden så ud af huset med hænderne over hovedet, hvorefter han blev ført væk fra stedet, fortæller Nordjyskes udsendte.

Her udførte Nordjyllands Beredskab brandslukning. Der kunne ses en del røg, og der har tidligere stået flammer op fra ejendommen.

Meldingen om brand kom klokken 7.32. Ud over flere patruljevogne samt køretøjer fra Nordjyllands Beredskab var der en ambulance samt en paramedicinerbil på stedet.

Politiet afspærrede et område omkring den pågældende ejendom, og beboere inden for det område blev bedt om at forlade deres hjem og gå uden for afspærringen. Det var også gældende for ansatte og patienter i en tandlægeklinik.

En beboer i området har fortalt Nordjyskes udsendte, at politiet for en måneds tid siden også var kaldt til uro i den pågældende ejendom.

4 Foto: Camilla Gade