Brand i Thy: Politiet mødt op med maskinpistoler

HURUP:Klokken 7.32 torsdag kom der melding om brand i en ejendom i Ashøjgade, Hurup i Thy. Her er kampklædte betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi mødt op med maskinpistoler og iført skudsikre veste.

Det fortæller Nordjyskes medarbejder på stedet.

Politiet har endnu ikke oplyst nærmere om, hvad der har udløst en større udrykning.

- Vi er i øjeblikket tilstede sammen med brand og redning på en adresse i Hurup, Thy. Vi er ved at danne os et overblik over situationen, hed det i et tweet fra politiet kort før klokken 9.

Ud over en håndfuld patruljevogne samt køretøjer fra Nordjyllands Beredskab er der en ambulance samt en paramedicinerbil på stedet.

Nordjyskes udsendte fortæller, at der ved 10.30-tiden kunne ses flammer og en del røg fra ejendommen.

Politiet har afspærret et område omkring den pågældende ejendom, og beboere inden for det område er blevet bedt om at forlade deres hjem og gå uden for afspærringen. Det gælder også ansatte og patienter i en tandlægeklinik.

