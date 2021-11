Politiet på jagt efter støjende bilister: Lavede hjulspind, men havde intet kørekort

THISTED:Lørdag 6/11 kl. 00:32 kom en 28-årig mand fra Nibe kørende ad Thisted Kystvej med hvinende dæk.

Det tiltrak sig sjovt nok politiets opmærksomhed, hvilket den 28-årige nok ikke havde forudset, eftersom han ikke havde noget gyldigt kørekort.

Han fik en sigtelse for begge forhold, og bilens ejer, en 27-årig mand fra Støvring, fik samtidig en sigtelse for at overlade føringen til den 28-årige.

Torsdag aften kl. 21:14 mødte politiet en bilist på Sennelsvej i krydset ved Poppelvej. Betjentene kunne formentlig høre bilen længe inden, de kunne se den, for den havde et 6x6 cm. hul i bagerste lydpotte.

Bilen blev bragt til standsning, og den 18-årige mand bag rattet fik en sigtelse samt besked om at køre sin bil i synshallen.

Kort tid efter, kl. 21:47 var den gal igen, da politiet kom forbi parkeringskælderen under Føtex. Her kunne en 18-årig mandlig bilist ikke dy sig for at lave hjulspind, da han kørte ud af udkørslen, men at gøre den slags foran politiet har sjældent et positivt udfald.

Han fik derfor en bøde for sin kørsel.