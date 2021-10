Politiet på udkig efter lokums-malere

THISTED:Tre offentlige toiletter i Thisted har imod kommunens ønske fået en dåse frisk maling og er blandt andet blevet prydet med bogstaverne "A.C.A.B.", der ofte bliver brugt som forkortelse for "All Cops Are Bastards".

Onsdag fik Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse fra Thisted Kommune om grafitti på tre offentlige toiletter. På Tingstrupvej, Store Torv og havnen.

- Grafitti-hærværket på havnen og Store Torv er blevet lavet i løbet af det seneste døgn, mens Tingstrupvej kan være foregået i tidsrummet fra fredag i sidste uge til i dag, onsdag, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Hansen, der meget gerne vil i kontakt med folk, der har oplysninger som kan hjælpe med at finde frem til grafittimalerne.

- Det er en bekostelig affære at få fjernet grafitti, så der venter også et erstatningskrav på nogle tusinde kroner, hvis vi finder frem til gerningsmændene, fortæller vagtchefen.

- Nu er grafittihærværk ikke længere så udbredt, som det har været, men vi vil rigtig gerne høre, hvis der er nogle, som kender nogle, som render rundt og laver grafittihærværk. For så er jeg også sikker på, at Thisted Kommune gerne vil anvise dem til et sted, hvor de kan få lov at lave grafitti, uden at det bliver til hærværk, lyder det fra vagtchefen.