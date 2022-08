Politiet ringede og så blev det flyttedag: Nu forlader beboere i omstridte luksuslejligheder deres hjem

THISTED:- Vi flytter, for vi er lovlydige borgere.

Det siger Jytte Otte, talsmand for beboerne i otte nye ejerlejligheder på Sydhavnsvej i Thisted. Onsdag fik beboerne en opringning fra politiet. Beskeden var klar: I skal være ude af lejlighederne senest torsdag klokken 16.

Torsdag formiddag var Jytte Otte midt i at forberede flytningen. Køleskabet skal tømmes, og det skal besluttes, hvilke ejendele der skal tages med i den nye "bolig". For hendes vedkommende er det indtil videre en autocamper med begrænset plads.

- Vi lukker lejligheden ned, men jeg har spurgt politiet, om det er i orden at komme tilbage og vande blomster og hente ting, vi opdager, at vi mangler. Det er i orden. Bare vi ikke tager ophold, siger Jytte Otte.

Hun ved ikke, hvor lang tid, der går, inden beboerne er tilbage i deres lejligheder.

- Nu parerer vi ordre og flytter, og så håber vi at være tilbage inden alt for længe, siger Jytte Otte.

Hun oplyser, at alle beboere i de lejligheder, der skal fraflyttes, har fundet anden bolig.

- Her har bygherren taget ansvar og været behjælpelig med at finde bolig til de, der ikke selv havde mulighed for at gøre det. Så der er fundet løsninger. Ingen kommer til at stå uden tag over hovedet, siger Jytte Otte som fortsat undrer sig over, at sagen er kommet så langt ud, som den er.

- Jeg står tilbage med en følelse af afmagt. Men nu er det, som det er. Vi har fået et påbud, og det retter vi os efter, men jeg savner stadig svar fra kommunen på, hvad der er sket i tidsrummet fra vi fik det første påbud om at flytte, til vi for en uge siden fik det seneste.

Jytte Otte tilføjer, at beboerne fraflytter i vished om, at der stadig er forhandlinger mellem Thisted Kommune og bygherren som del af bestræbelserne for at gøre et muligt at give den ibrugtagningstilladelse, der er nødvendig, før lejlighederne kan tages i brug.

- Vi håber, at tingene går så godt, at der ikke går alt for lang tid, før vi er tilbage i vores lejligheder. Signalet er, at der er positiv dialog mellem kommune og bygherre, og vi glæder os over, at bygherren har taget ansvar og været behjælpelig med at finde løsninger, siger Jytte Otte.

De første beboere tog deres lejligheder i byggeriet i brug 1. juli. På det tidspunkt var der ikke givet en ibrugtagningstilladelse.15. juli modtog beboerne det første påbud om at flytte ud med virkning fra 22. juli. Beboerne flyttede, men vendte tilbage efter en uges tid, selv om der stadig ikke var givet ibrugtagningstilladelse.

Derfor fik beboerne 18. august en ny skrivelse fra kommunen. Det blev her fremhævet, at påbuddet fra 15. juli stadig står ved magt, og at det er ulovligt at bebo lejlighederne, fordi ejendommen ikke er godkendt til beboelse.

Beboerne fik indskærpet påbuddet om ikke at tage ophold i bygningen og besked på at rømme den senest 22. august klokken 14. Nu sker det efter en opringning fra politiet og med nogle dages forsinkelse.