Politiet ryster på hovedet: Mange kører med sprit i blodet

THY-MORS:I løbet af den forlængede weekend er der flere, der har kigget lidt for dybt i flasken og efterfølgende sat sig bag rattet. Det er i hvert fald det indtryk, man har hos Lokalpolitiet i Thisted. Torsdag aften - dagen før Grundlovsdag - stoppede en patruljebil en ældre herre ved Rolstrupparken i Nykøbing, som efterfølgende blev sigtet for spirituskørsel. Senere samme aften skete der et færdselsuheld ved Sundby på Mors, hvor en mandlig bilist mistede herredømmet over sin bil på grund af aquaplaning. Han kører ind i en kvindelig bilist, og ved nærmere undersøgelse viser det sig, at den mandlige bilist er spirituspåvirket, hvilket han bliver sigtet for.

Lørdag ganske tidlig morgen er det en 41-årig kvindelig bilist fra Maribo, der ikke helt har forstået det der med, at man ikke må køre bil, når man har drukket. Faktisk bliver hun mindet om det to gange i løbet af den nat. Første gang er klokken to om natten, hvor en patruljebil stopper hende ved cementfabrikken på Aalborgvej i udkanten af Thisted. Anden gang er blot tre timer senere på Gl. Aalborgvej. Nu venter der hende et retsligt efterspil.

Søndag aften var det galt igen - denne gang en mand på 65 år. Han bliver stoppet på Møgelvej i Sundby, Thy.

- Vi har haft mange, der har kørt med sprit i blodet, konstaterer Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

I løbet af weekenden har politiet stoppet en enkelt bilist, som havde euforiserende stoffer i blodet. Det skete lørdag aften på Kronborgvej i Thisted. Den 21-årige mand kørte desuden bil i frakendelsesperioden, så nu bliver bilistens bror også sigtet for at have lånt sin bil ud.