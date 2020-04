Politiet så det hele: Fuld mand fortsatte tværs over helleanlæg og hovedvej

VORUPØR:En 63-årig mandlig bilist, der søndag ved middagstid kom kørende ad Vesterhavsgade i Vorupør i retning af Kystvejen, overså alle skilte og fortsatte med 70 kilometer i timen hen over helleanlægget og tværs over Kystvejen, inden bilen til sidst holdt stille.

Tilfældigvis blev optrinnet overværet af en politimand, der fik tilkaldt nogle kolleger, som kom til stede.

En test viste, at den 63-årige bilist, der er bosat i Thisted Kommune, var påvirket af spiritus. Derudover sigtes han for at køre uden førerret samt for ikke at overholde den ubetingede vigepligt.