Politiet søger vidne til færdselsuheld: Overhaling kunne være endt katastrofalt

AMTOFT:Politiet søger nu et vidne i en sag om et mindre færdselsuheld ud for Arupvej nr. 21 ved Amtoft.

Uheldet skete mandag eftermiddag kl. 17:15, hvor en 28-årig mandlig bilist var ved at overhale en 57-årig mandling bilist, da der kom modkørende.

Den 28-årige trak ind lige foran den 57-årige, og det gav buler i venstre forskærm, men lykkeligvis ingen personskade og ej heller større materiel skade.

Nu søger politiet et vidne til episoden i form af den modkørende bilist, der måtte bremse hårdt op og trække ud i rabatten som følge af den 28-åriges mislykkede overhaling. Bilen var hvid, men derudover har politiet ingen oplysninger om vidnet.