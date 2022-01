Politiet stoppede påvirkede bilister på stribe: Narko, sprit og ulovlige dopingmidler

THY-MORS:Det har været en travl weekend for Midt- og Vestjyllands Politi. Flere steder i Thy og på Mors kunne narko- og spritpåvirkede personer ikke finde ud af at lade bilen stå, og det gav anledning til flere sigtelser.

Først en 31-årig mand med bopæl i Thisted Kommune, som blev stoppet på Østergade i Thisted fredag aftermiddag kl. 14:32.

Lidt senere fredag var den gal kl. 15:24 ved Shell i Thisted, hvor en 39-årig mand fra Thisted Kommune slog ud i politiets narkometertest. Manden blev desuden sigtet for kørsel i frakendelsestiden, ligesom bilens ejer, en 29-årig kvinde, fik en sigtelse for at overlade ham føringen.

Lørdag startede festlighederne tidligt, og politiet kunne stoppe en bilist allerede kl. 10:50. Her var tale om en 28-årig mand med bopæl i Randers, som var påvirket af narkotika.

Lørdag aften var den gal på Mors, hvor en 20-årig mand med bopæl i Thisted Kommune blev stoppet og sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Den 20-årige var samtidig i besiddelse af tre ampuller og 60 piller ulovligt dopingmiddel, og han blev sigtet efter lov om dopingmidler.

Endelig blev en bilist stoppet på Aalborgvej ved Kjelstrup. Det var kl. 22:22 lørdag aften, og den 39-årige fører af bilen fik en sigtelse for spritkørsel.