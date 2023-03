Politiet tjekkede for lig i lasten: Nu er der nyt om mystisk båd

AGGER:En sejlbåd, der siden sensommeren har ligget tæt på kysten ud for Agger Tange, har været årsag til både politiefterforskning og stor nysgerrighed blandt de lokale. Nu ligger båden helt inde i strandkanten, hvor der ved lavvande ikke er vand under kølen. Og det forlyder, at den mand, der har boet på fartøjet, er rejst.

I september inspicerede politiet båden sammen med Agger Redningsstation, fordi der gik rygter om, at der muligvis lå en død mand ombord. Det havde dog intet på sig. På det tidspunkt var båden tilsyneladende ubemandet.

I starten af december flyttede en mand ind på båden. Han var ind imellem i land og gik ind til købmanden for at handle, men ønskede ellers at være i fred.

Nu er båden imidlertid ubemandet igen og ligger altså lige nu helt inde ved land og er måske skyllet endnu længere ind på stranden efter stormen midt i februar. Det har givet ny næring til debatten på en lokal Facebook-gruppe, hvor nogle undrer sig over, at sådan en båd bare kan få lov at ligge.

Jan Møller, indehaver af Agger Værft, er en af de få, der har talt med ejeren af båden. Han er irriteret over, at folk er så optaget af den båd.

- Han har selv sejlet den ind til stranden. Det er der, han mener den ligger bedst, når han er væk i længere tid. Der er ikke noget ulovligt i, at den ligger, hvor den gør. Politiet har været der, og tolderne har været der, og de har set alle hans papirer. Der er ingen problemer i det, siger han.

Han bekræfter, at den mand, der har boet på båden i en periode, nu er rejst.

- Han skulle til London og tjene nogle flere penge. Det er måske tre uger siden, og da sagde han, at han ville komme tilbage og sejle videre om to måneder. Så jeg kan ikke forstå, at der er en historie i det, og at folk blander sig, siger han.

Jan Møller oplyser, at ejeren af båden har tysk pas, men at han har været syv år i London, hvor han har arbejdet. Ind imellem sejler han i lang tid.

- Han har sejlet op langs den norske vestkyst hele sommeren, og det er for koldt at være deroppe om vinteren. Så er han bare sejlet nedad, og det første sted, du kan komme ind i læ i Danmark, det er Limfjorden, og så er han bare gået derind, færdig. Jeg har sejlet meget selv, og det ville jeg også have gjort, siger værftsindehaveren.

Båden kan næppe sejle væk igen ved egen hjælp. Foto: Bo Lehm

Da Nordjyske skrev om båden i december, talte vi med vildkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy. Han fortalte, at Naturstyrelsen allerede i sensommeren havde forsøgt at få en bjærgningstilladelse til båden, men det var ikke muligt uden ejerens tilladelse.

- I princippet kan den ligge der, så længe, ejeren ønsker det. Det er der intet ulovligt i. Det bliver først et problem, hvis båden vurderes at ligge til last for naturen og fredningsområdet, fortalte Tommy Hansen til Nordjyske i december.

Dengang lå båden stadig ude i vandet. Vi ville gerne have spurgt Tommy Hansen, om situationen ser anderledes ud nu, hvor båden nærmest ligger på stranden, men det har ikke været muligt at træffe ham.