Politihunde leder efter forsvundne Ebbe

THY: Hundepatruljer ledte lørdag aften efter 78-årige Ebbe, der forsvandt fra plejecentret Fjordglimt, Sennelsvej 65 i Sennels øst for Thisted.

Manden er dement og forlod plejecentret lørdag ved 18-tiden.

Et vidne mener at have set ham gående ad vejen mod Thisted lørdag aften omkring kl. 20.30.

Ebbe har gråt langt hår opsat i hestehale, er iført sorte bukser, grå snørresko, sort fleecejakke med grå ærmestribe og sorte handsker, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

har man set ham, bedes man kontakte politiet på tlf. 114..