Politihunde ledte efter forsvundet 78-årig - nu er han fundet

THY: Hundepatruljer ledte lørdag aften efter en 78-årig dement mand, der forsvandt fra et plejecenter i Sennels øst for Thisted.

Han forlod plejecentret lørdag ved 18-tiden.

Et vidne mente at have set ham gående ad vejen mod Thisted lørdag aften omkring kl. 20.30.

Omkring kl. 21.15 lørdag aften meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at den 78-årige var fundet i god behold. Politiet takker borgerne for hjælpen i forbindelse med eftersøgningen.