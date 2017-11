Politiker: Lad PostNord overtage hjemmeplejen

HURUP: Infrastruktur og bosætning var de to områder, der primært blev berørt på vælgermødet hos Hotel Tinggaarden i Hurup, hvor i nærheden af 160 mennesker mødte op.

Det var dog et møde, som egentlig mest havde karakter af spørgsmål og svar. Nogle gange svar på svar - uden at der opstod en egentlig debat med ping-pong mellem paneldeltagerne, hvilket Niels Jørgen Pedersen (V) også gav udtryk for, at der manglede.

Det vildeste var næsten, da Kristian Bro fra Grøn liste for Sandhed og retfærdighed foreslog, at man skulle lukke Thybanen og lade PostNord overtage hjemmeplejen.

Det første punkt fik flere af deltagerne fra panelet op ad stolen. Det andet punkt blev ignoreret - måske fordi man helt kunne blive i tvivl om, det var en vittighed eller ej.

- Det er simpelthen komplet tåbeligt at tale om at nedlægge Thybanen. Offentlig transport er ekstrem vigtig for både infrastruktur og bosætning, sagde Niels Jørgen Pedersen, som blev bakket op af alle de andre paneldeltagere på det punkt.

Snakken gik rundt ved bordene i pausen, hvor hotellet bød på kaffe og kringle.

Gods på banen

Jens Otto Madsen mener tilmed, at Thybanen skal opgraderes, så den dels kommer til at køre med gods men også, at den kommer til at gå hele vejen til Hanstholm, nu hvor havnen udvides. Dermed var der ikke just bred politisk enighed om at lukke banen.

Fra publikum blev der også spurgt ind til bedre veje i forbindelse med udvidelsen af havnen.

- Vi skal kigge på både A11 og A26 samt broerne. Desuden skal der puttes penge i cykelstier, sagde Morten Bo Bertelsen (SF).

Hos Alternativet var der også opbakning til øget fokus på cykelstierne.

- Vi mangler flere hverdags-cykelstier, sagde Gustav Sieg Jørgensen (AL), da han fik mulighed for at svare på spørgsmålet om infrastruktur, som også hænger sammen med ønsket om øget bosætning. Det punkt var der bred enighed om at arbejde på, men det kræver attraktive byggegrunde og lejligheder, de steder, hvor folk vil bo.

- Vi skal have etableret nogle attraktive byggegrunde - vel at mærke inden vi står og mangler dem, sagde Henrik Engelbrechtsen fra Kristendemokraterne.

På mødet kom det heller ikke på tale at ændre på den decentrale struktur, hvad angår teknisk forvaltning, som ligger i det tidligere rådhus i Hurup.

- Jeg ser ingen centralisering de næste 8-12-16 år, for forvaltningen for teknik- og miljø kan være adskilt, sagde Jens Kristian Yde (K).

Mødet varede knap godt timer, så politikerne havde rig mulighed for at fortælle, hvad de gerne vil byde ind med de næste fire år i kommunalbestyrelsen, og hvad de mener, at der skal fokus på.

Ingen paneldebat

Mødet bar præg af, at det var kandidater, som rejste sig op og stillede spørgsmål - dels til partifæller - dels til modkandidater. Derfor var der heller ikke rigtig nogen applaus fra publikum, når en kandidat havde leveret sin salgstale. Der opstod heller ikke nogen debat mellem paneldeltagerne, ligesom der heller ikke for alvor blev spurgt ind til, hvordan politikerne vil realisere deres planer.

Simone Labudda Hougaard fra Liberal Alliance sluttede mødet af med at pointere, at der skal satses på arbejdspladser og ungdommen, for det er fremtiden. Derfor valgte hun at se fremad og ikke lade sig gå på af den interne fnidder, som altid får en skarpere tone op til et valg.

18-årige Simone Labudda Hougaard var også et frisk pust som den eneste kvindelige deltager i et panel, der var præget af mænd med grå stænk i tindingerne.

Erik Nielsen fra Hørdum havde taget turen til Hurup, men han fik ikke det ud af det, han havde håbet.

- Jeg ville gerne høre mere om vindenergi. Det kom ikke op. Og ærligt talt, så blev jeg ikke klogere. Det ærgrer mig. Der var jo heller ikke nogen debat - de sagde jo alle sammen det samme, sagde Erik Nielsen om mødet, som var hans første vælgermøde.

- Det var lidt et sejt træk, sluttede han.

Det var Demokrati i Thy som stod for mødet. Næste møde foregår 14. november hos VUC.

Med i panelet var Henrik Engelbrechtsen (KD), Peter Skriver (S), Gustav Sieg Sørensen (AL), Niels Jørgen Pedersen (V), Morten Bo Bertelsen (SF), Jens Kristian Yde (K), Peter Sørensen (DF), Jens Otto Madsen (EL), Jens Christian Vangsgaard, Nye borgerlige, og Simone Labudda Hougaard (LA).

Ordstyrer var Mogens Kruse.