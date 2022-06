Politiker stiller spørgsmål: Er vi for uambitiøse på de unges vegne

THISTED:I disse dage fejrer masser af unge, at de har sagt farvel til henholdsvis folkeskole eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

I Thisted Kommune er det målsætningen, at 92 procent af de elever, der siger farvel til folkeskolens 9. eller 10. klasse går videre til en ungdomsuddannelse. Kommunens målsætning for 2022 er, at 64 procent af de unge søger en gymnasial uddannelse, mens 28 procent vælger en erhvervsuddannelse.

Men er kommunens målsætning for søgningen til erhvervsuddannelserne tilstrækkelig ambitiøs i forhold til at sikre, at der i de kommende år uddannes et tilstrækkeligt antal unge til at dække virksomhedernes efterspørgsel på håndværksfagligt uddannede. Nej, mener Kristian Tilsted (V).

- Det er uambitiøst, at vi ikke vil gelejde flere unge over i en håndværksuddannelse, siger Kristian Tilsted (V) Arkivfoto: Bo Lehm

- Det er uambitiøst, at vi ikke vil gelejde flere unge over i en håndværksuddannelse, sagde Kristian Tilsted (V), da Thisted Kommunalbestyrelse i denne uge behandlede målsætningerne for søgningen til ungdomsuddannelserne.

Det skete med henvisning til udsigten til manglen på håndværksfagligt uddannede i de kommeende år.

Det nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne er på 25 procent, så Thisted Kommunens målsætning om 28 procent er således højere.

Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget understregede, at han gerne så, at 100 procent af de unge tog en ungdomsuddannelse.

- Der er mange fag, som mangler folk, men væsentligst er det, at de unge får en uddannelse, sagde Peter Larsen.

Morten Bo Bertelsen understregede, at vejledningen af de unge om valget af ungdomsuddannelse tager afsæt i den enkelte elevs mål og ønsker.

- Så det er svært for skolen at gelejde nogen et bestemt sted hen, sagde Morten Bo Bertelsen.

Væsentligst for de unge er, at de for en uddannelse, der hvor de gerne vil være, sagde Jane Rishøj (S) og fremhævede, at kommunen allerede ligger over landsgennemsnittet for unge, der søger en erhvervsfaglig uddannelse.

- Hovedbudskabet må være, at de unge helst skal have en ungdomsuddannelse. Det er utroligt vigtigt, sagde Lene Kjeldgaard Jensen (K) og tilføjede, "vi er i et område, hvor uddannelsesniveauet er ringere"