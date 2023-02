Politiker svarer på kritik fra unge: - Jeg er skam til at få fat på

THISTED:- Jeg er skam til at få fat på!

Sagt af Ib Poulsen (DF). Og det må man jo sande, idet han tager telefonen. En gruppe unge fra Thisted, der benytter det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet til at få job og tilværelse sat på skinner, har udtryk kritik af, at formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Thisted Kommune skulle være umulig at træffe.

21. februar havde Rasmus Sønderskov og fire andre unge fra Skiftesporet foretræde for to folketingsudvalg. Der blev lyttet til deres bekymring og kritik af, at landets jobcentre via en omlægning af beskæftigelsesindsatsen skal finansiere Arne-pensionen. De unge blev sendt hjem med opfordring til at få Thisted Kommunalbestyrelse til at ændre sin beslutning om at udmønte besparelsen i at opsige aftalerne med Skiftesporet og fire tilsvarende tilbud.

- Rasmus skrev til mig i fredags, men allerede mandag lagde han på Facebook, at jeg var umulig at træffe. Jeg mødes med de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer i aften (tirsdag, red.), hvor vi lægger en plan for at mødes med de unge for at få en snak og få udredt nogle af misforståelser, der har været i denne sag. Og de vildledelser, de er blevet sendt i byen med fra Christiansborg, siger Ib Poulsen.

Han mener om beslutningen om at droppe eller neddrosle de socialpædagogiske tilbud har været grundigt drøftet og forberedt af arbejdsmarkedsudvalget.

- Et enigt udvalg står bag. Det er ikke en beslutning, vi er stolte af, men det var den måde, vi kunne finde besparelserne på og gennemføre de ændringer, vi er blevet pålagt. Uanset om man kan lide det eller ej, er det Christiansborg, som har påduttet os den besparelse, der skal finansiere Arne-pensionen. Det har vi skullet i to omgange. Første gang fandt vi pengene i egne rækker, men det kan vi ikke blive ved med, så derfor har vi tyet til det her, siger Ib Poulsen.

Han forsikrer, at lukningen af institutionerne ikke overlader sårbare unge til sig selv.

- De bliver hverken ladt i stikken eller falder ned mellem to stole. Men de her mennesker er mere under socialforvaltningen end under jobformidlingen. De skulle nok aldrig have været inde under jobcentret, fordi indsatsen for dem ikke er jobrelateret. Det bliver op til social- og seniorudvalget at finde frem til, hvordan vi skal løse det fremover, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget.

Rasmus Søndergaard erkender, at han har brugt en bramfri tone i mails og sociale medier for at få Ib Poulsen i tale.

- Det er jo arbejdsmarkedsudvalget, der har truffet beslutningen om, at vi skal lukkes. Jeg har påpeget, at man gemmer sig altså ikke bare, når man er valgt politiker. Jeg vil også have et klokkeklart svar på, hvorfor Ib Poulsen talte bredt om indsatsen for unge op til valget, og bagefter sker det her. Men nu har jeg skrevet en mail til alle politikerne og bedt dem indkalde til møde med os for at finde en løsning. De skal sige ja til at bevare Skiftesporet, siger Rasmus Søndergaard.

- Jeg anerkender ikke præmissen, som Thisted bruger til at afskaffe de socialpædagogiske tilbud, siger Theresa Berg Andersen, SF.

Det samme mener et medlem af Folketingets socialudvalg, der ikke nøjes med at sende de unge fra Thisted hjem og overlade det til dem selv at få ændret beslutningen. Theresa Berg Andersen fra Vesthimmerlands Kommune er valgt for SF:

- Jeg har syntes, at Arne-pensionen er en fin ting, og at kommunerne skulle finansiere de 1,4 milliarder kroner, den vil koste. Men jeg er overhovedet ikke tilhænger af, at det som i Thisted går ud over de allersvageste ved, at man nedlægger nogle fine socialpædagogiske tilbud. Jeg kunne tænke mig at udfordre ministeren på, om det her virkelig er fremgangsmåden. Når det er sagt, må jeg som formand for Indenrigsudvalget, anerkende, at kommunen har gjort noget, den formelt set godt må, siger Theresa Bang Andersen.

Så der kommer et spørgsmål om modus Thisted fra hende til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Theil (S.