Politiker vil have svar fra minister: - Skal landsby indhegnes som et reservat for mennesker?

LILDSTRAND:- Vil planen om en mulig Naturnationalpark Vester Thorup indebære, at landsbyen Lildstrand totalt omringes af hegn, så beboere og gæster skal krydse færiste og et område med store, græssende dyr?

Det spørgsmål har folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) stillet til miljøminister Lea Wermelin (S) på vegne af borgere i det berørte område. Han fortsætter polemisk:

”I bekræftende fald: Mener ministeren, at det er i orden at behandle et lokalområdet på en måde, der mest af alt minder om et indhegnet reservat for mennesker?”

Spørgsmålet er stillet via Miljø- og Fødevareudvalget, og der vil formentlig gå to-tre uger, før ministeriet sender svar tilbage til udvalget.

Kristian Pihl Lorentzen sidder ikke selv i det udvalg, men han engagerer sig ikke desto mindre ganske meget i spørgsmålet om naturnationalparker. Regeringen har planer om at udpege 10 områder, men hvornår det sker, er lige nu uvist.

- Vi kæmper jo for, at regeringen simpelthen laver en timeout, hvor vi giver hinanden mulighed for at sætte os omkring et bord og lave en ny plan, hvor vi stadigvæk forfølger målet om bedre biodiversitet, siger politikeren. Han fortsætter:

- Det, vi er kritiske over for, er det der med, at man vil indhegne enorme arealer og lade store dyr gå derinde med deraf følgende konsekvenser for lokalbefolkningens mulighed for at komme i skoven.

Kristian Pihl Lorentzen har også bedt miljøministeren svare på, om en mulig naturnationalpark vil indebære, ”at vandstanden vil blive øget omkring landsbyen Lildstrand til gene for områdets beboere”.

- Det hører med til planen, at man vil ændre den hydrologiske tilstand og sløjfte nogle grøfter. I forvejen kæmper folk med forhøjet vandstand, så det provokerer dem også, siger politikeren, der har lovet borgere i Lildstrand at stille dette spørgsmål også.

Venstrepolitikeren mener, at der må være andre måder at forbedre biodiversiteten på end de tiltag, der skitseres i forslagene til naturnationalparker.

- Hvad skal vi overhovedet med de hegn og med de store græssende dyr? Jeg er lige så optaget af biodiversitet og natur, men mener ikke, at midlet skal være dyr, der går og sulter og forhindrer befolkningen i at komme ind i området, siger han.

Debat i Folketingssalen

Udpegningen af nye naturnationalparker er også emnet for en forespørgselsdebat, som finder sted i Folketingssalen torsdag 3. februar. Det er en række politikere fra Venstre, blandt andre partiets miljøordfører Jacob Jensen, samt Pia Kjærsgaard (DF), der står som underskrivere. Forespørgslen lyder:

”Hvad agter ministeren at gøre for at imødekomme de mange bekymringer vedrørende udpegninger af naturnationalparker, som er blevet rejst i offentligheden og ved diverse deputationer i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, herunder spørgsmålene om dyrevelfærd, muligheden for friluftsliv, adgangsforhold for bl.a. handicappede og sikkerhed ved færden i naturnationalparkerne for f.eks. børnehaver blandt store dyr m.v.”

Mødet i salen starter klokken 10, men forespørgslen er ikke første punkt.