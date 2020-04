Politikere har sagt ja til genåbningsplan: Ledere afgør åbningsdagen

THY-MORS:Børne- og familieudvalget i Thisted Kommune vedtog på et ekstraordinært møde onsdag eftermiddag en plan for, hvordan dagtilbud og skoler kan genåbnes fra onsdag 15. april.

Genåbningen gælder både for de kommunale og private daginstitutioner og for kommunale og private dagplejere, hvis ellers stederne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Det er de enkelte tilbud, der har ansvaret for at sikre, hvordan hverdagen tilrettelægges bedst muligt.

Alle børn med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene ønsker det.

På folkeskoleområdet omfatter genåbningen elever i 0.-5. klasse, elever i specialtilbud, sfo og fritidshjem.

Det er besluttet, at skoledagen som udgangspunkt bliver fra klokken 8 til 14, og at sfo’erne tilbyder pasning fra 6 til 8 og igen fra 14 til 16.

Lokale udfordringer

Det er dog ikke sikkert, at hver eneste daginstitution og skole i Thisted Kommune åbner 15. april. Politikerne fik tilføjet, at såfremt den enkelte institutionsleder vurderer, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den dato, så kan åbningen eventuelt udsættes til mandag 20. april.

Udvalget opfordrer i øvrigt til, at børn holdes hjemme, hvis der er smittede på bopælen.

Søren Kanne Zohnesen (V), formand for børne- og familieudvalget, siger:

- Det er forskelligt fra den ene institution og skole til den anden, hvad deres lokale forhold er, så vi tænker, at det bedre at give plads til, at de kan nå at få løst de udfordringer, der måtte være. Det kan være i forhold til specialundervisning eller bustransport, der ikke helt er på plads. Og så er der generelt lagt op til, at det her ikke er hardcore undervisning fra dag ét. Det er lige så meget et pasningstilbud, hvor man skal være ude. Det er vigtigt at sige i forhold til skoledelen, at det stadig er nødundervisning.

Udvalgsformanden oplyser, at man lige nu er i gang med at kigge på lokaleforhold, og at det kan komme på tale at inddrage haller og tilkalde ekstra personale andre steder fra til både skoler og daginstitutioner.

De enkelte institutioner vil melde mere konkret ud til forældrene, når de har overblik over, hvordan hverdagen bliver.

- Jeg tænker, at de enkelte daginstitutioner ret hurtigt vil forsøge at komme i dialog med forældrene for at finde ud af, hvem der ønsker at sende deres børn i daginstitution fra onsdag den 15., og hvem der ikke ønsker det, siger Søren Zohnesen.

Arbejder på højtryk på Mors

I Morsø Kommune blev der stadig sidst på dagen onsdag arbejdet på højtryk for at sikre en plan for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af skoler og daginstitutioner.

- Vi forventer, at vi enten meget sent onsdag eller tidligt torsdag er klar til at melde noget ud. Vi vil gerne have vendt alle sten, inden vi melder noget ud, oplyste Michael Dahlgaard, chef for center for skole og dagtilbud i Morsø Kommune. Han tilføjer:

- Så kommer der en generel udmelding til at starte med, og så begynder de enkelte institutioner hver for sig at sende ud til de berørte forældrene, efterhånden som de er klar til det.