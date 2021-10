Politikere i fælles spurt mod lygtepælene

THISTED:- Fem, fire, tre, to, én, klokken er 12!

En række af spidskandidaterne til kommunalvalget i Thisted Kommune var lørdag middag samlet ved Storetorv i Thisted for i fællesskab at tælle ned til valgkampen og ikke mindst starten på ophængning af valgplakater.

Adskillige politikere og deres partifæller og andre hjælpere stod klar med stakke af valgplakater og strips i god tid inden klokken 12 for at sikre sig de bedste placeringer på rækværket foran Thisted Museum. Det er en tradition, at mange af kandidaterne mødes her, og der var tid til en hyggesnak, mens der blev skævet til uret.

Præcis klokken 12 gik det løs. I lyntempo blev plakater bundet fast til rækværk og lygtepæle.

- Endelig er vi i gang. Det er også lidt sjovt at komme rundt og sætte plakater op, og så i sådan et dejligt vejr, sagde Alex Klein, kandidat for Det Konservative Folkeparti, mens han bandt partifællen Tage Leegaards kontrafej fast til rækværket.

Snart var alle pladser omkring Storetorv besat, og Niels Jørgen Pedersen, spidskandidat for Venstre, konstaterede:

- Jeg taber vist det her plakat-kapløb.

Den bekymring behøvede han dog ikke have. Han havde startet dagen med at drikke kaffe med en halv snes VU’ere, ”der er så unge, at de ikke engang drikker kaffe”, og mens Niels Jørgen Pedersen tog det med ro på Storetorv, havde hjælperne i lyntempo forsynet hver tredje lygtepæl hen ad hele Thisted Kystvej med hans billede.

På Storetorv dominerer til gengæld Socialdemokratiet, der frem til valget har lejet Café Cocio som en synlig valgcafé midt i byens centrum. Valgcaféen åbner officielt mandag eftermiddag.