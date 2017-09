Politikere på skolebænken

THISTED: Unge repræsentanter fra Ungdommens Vælgermøde var mødt op til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften. Med sig havde de bragt 27 håndskrevne invitationer - en til hver politiker.

Politikerne blev inviteret til vælgermøde 6. november, men det kommer til at være et møde, hvor de kommer til at sidde på skolebænken.

- Det bliver et møde, hvor over 500 unge vil diskutere kommunalvalg med politikere. Der bliver det twist, at vi til eventet sætter politikerne på skolebænken for at lytte, og de unge op på scenen for at deltage i panelerne, sagde Emilie Giese fra KulturRummet under Thisted Kommune, kort inden politikerne mødte op.

Frem til kulminationen 6. november, vil der blive afholdt flere begivenheder på byens centrale handelsstrøg og rundt på skoler.

- Vi vil lave noget på Store Torv i uge 41, hvor vi sætter stemmebokse op. En slags performative inddragelse, for vi tror, at de unge gerne vil politik, sagde Emilie Giese og fortsatte:

- Mange tror bare, at det ikke nytter, og der er generelt politikerlede. Men det nytter altså, slog Emilie Giese fast.

Initiativtager til projektet er den 22-årige lokale ildsjæl Jakob Lundbye, og det sker i samarbejde med KulturRummet, DemokraTour samt unge fra Thisted Kommunes Ungeråd (TKU).

Til vælgermødet 6. november, som afholdes i Teutonersalen, kommer også folketingspolitikerne Torsten Gejl, Torsten Schack Pedersen og Simon Kollerup.