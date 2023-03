Politikere presser på: - Ny paramedicinerbil bør placeres på Mors

MORS:Borgerne på Mors og i Thy kan se frem til, at akutberedskabet bliver styrket, når en ny paramedicinerbil senere på året får base i en af de to kommuner. Den endelige placering er ikke besluttet endnu, men står det til socialudvalget i Morsø Kommune, skal bilen have base på Mors.

- Vi har en stue på afklaringscentret i Øster Jølby, der er klar til, at en paramediciner kan flytte ind i morgen, fastslår Henning Sørensen (V), formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse.

Det har han allerede gjort sine partifæller i regionsrådet opmærksom på.

- Jeg har også fortalt dem, at i de situationer, man mangler hjælp i Thy, kan man med udrykning være i Vilsund i løbet af fire minutter fra Øster Jølby, understreger han.

Spørgsmålet om placeringen af den ny paramedicinerbil blev taget op på udvalgets seneste møde i forlængelse af, at man havde en tilbagevendende sag om responstider for ambulancetjenesten på dagsordenen. Den nyeste opgørelse for andet halvår af 2022 bekræftede kun lokalpolitikerne i, at der er behov for at styrke akutberedskabet i kommunen.

Siden Region Nordjylland 1. april 2022 overtog driften af ambulancetjenesten fra Falck er der sat nye måltal for, hvor hurtigt første bil med professionel hjælp skal være fremme på skadestedet ved udrykninger. Målsætningen er, at første bil skal være fremme inden for 10 minutter i mindst 67 procent af tilfældene. Mindst 90 procent af udrykningerne skal nå frem til skadestedet i løbet af maksimalt 15 minutter, og 20 minutter efter alarmopkaldet skal mindst 97 procent af udrykningerne være nået frem.

Det gælder, uanset om det er regionen selv, der står for ambulancedriften, eller om det er PreMed, som tilfældet er i Thy-Mors området og Himmerland.

Tal for andet halvår af 2022 viser, at det for regionen som helhed kneb med at leve op til målsætningerne, som altså er 67, 90 og 97 procent, i hvert fald når det gælder målet om at nå frem inden for 10 minutter. Det lykkedes i 64,6 procent af tilfældene.

I Morsø Kommune så det betydeligt værre ud. Her var det kun 58 procent af udrykningerne, der havde en responstid på under 10 minutter. 79,3 procent var fremme inden for 15 minutter, mens 90,9 procent brugte op mod 20 minutter om at nå frem. Det vil samtidig sige, at ved 9,1 procent af alarmopkaldene ventede borgerne i mere end 20 minutter.

- Det er vi simpelthen ikke tilfredse med, det kan vi lige så godt sige, fastslår Henning Sørensen.

Derfor vil også de øvrige medlemmer af udvalget gå videre til deres partifæller i regionsrådet og argumentere for, at der er et stort behov for at placere den kommende paramedicinerbil på Mors,.

Det er Sundhedsstyrelsen, der har fundet penge til den ny paramedicinerbil i Thy-Mors området, og fra samme pulje bliver der også indsat en akutbil i det østlige Vendsyssel.