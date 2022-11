Politikere sætter retning: Folkeskolen er mere end mursten - den er også små thyboer

THISTED:- Fremtidens folkeskole er ikke bare mursten, det er også mennesker - små thyboer, så tænk i helheder.

Bemærkningen fra Mette Kjærulff (S) faldt, da kommunalbestyrelsen drøftede den endelige udgave af "Kommissorium for Analyse af Folkeskolen", en vigtig del af arbejdet for at realisere en politisk ambition om fremtidens folkeskole i Thisted Kommune, der både er fagligt, socialt og økonomisk bæredygtig. Ambitionen er senest kommet til udtryk i forliget om kommunens budget for 2023.

Kommissoriet beskriver, hvad det er for konkret viden, der skal på bordet, så der kan formuleres konkrete anbefalinger, når retningen for fremtidens folkeskole skal sættes. Arbejdet er forankret i kommunens børne- og familieudvalg. Til marts skal der ligge et oplæg til det videre arbejde.

- Vi har fået en bunden opgave, som vi er gået i gang med at løse, sagde udvalgsformand Peter Larsen (V), inden kommunalbestyrelsen godkendte kommissoriet for det kommende arbejde.

- Børnene fortjener en samlet plan, sagde Peter Larsen og opfordrede til, at alle medlemmer kommunalbestyrelsen byder ind med ideer og ønsker - og følger processen tæt.

Som et af flere medlemmer i kommunalbestyrelsen konstaterede Ulla Vestergaard (S), at udvalget havde startet en svær proces.

- I favner den rigtig fint, sagde hun og anerkendte, at der var lagt op til en åben og dynamisk proces.

Se på konsekvenser

Debatten viste, at der er politisk opmærksomhed på skolens betydning for bæredygtigheden i et lokalsamfund.

Med Vestervig Skole, kommunens mindste folkeskole, som et tilfældigt eksempel, understregede Jens Otto Madsen (EL) betydningen af at "tage et bredt syn på konsekvenserne af en eventuel skolelukning".

- Det er væsentligt at se på, hvad der er bæredygtig udvikling, sagde Jens Otto Madsen.

Han var enig med Ib Poulsen (DF), som ville bruge processen til at se på en anden del af kommunens skolevæsen, friskolerne.

- Vi skal arbejde med folkeskolen, men har tidligere fremprovokeret etablering af friskoler. Måske skal vi se på, om der er eksisterende friskoler, som vil "tilbage i folden", sagde Ib Poulsen.

Peter Larsens kommentar var klar:

- Vi hylder princippet: Vi en friskole retur, må den selv komme med ønsket. Vi skal ikke presse nogen tilbage, sagde han og bemærkede senere:

- Vi skal se på konsekvenser for lokalområder, for de små thyboer - og på egne politiske fortolkninger. Men jeg vil opfordre til, at I følger med i vores arbejde og kommer med indspil, så vi får en god og dynamisk proces.