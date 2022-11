Politikere siger nej til udvidelse: Nationalpark Thy er stor nok

THY:Nationalpark Thy omfatter i dag et areal på 24.370 hektar - eller 244 kvadratkilometer - på strækningen fra Agger Tange i Syd til Hanstholm i nord. Og det er tilstrækkeligt. I hvert fald hvis det står til et flertal i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Udvalget har netop drøftet muligheden af en større udvidelse af Nationalpark Thy, som kunne omfatte Krik Vig og arealer mellem Hanstholm og Vigsø. Drøftelserne skete på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen for Nationalpark Thy. Her er muligheden af en udvidelse drøftet flere gange , og et flertal i bestyrelsen støtter at der startes en proces hen mod en udvidelse.

Det kræver imidlertid, at Thisted kommune tilkendegiver sin støtte til processen, der kan føre til nationalparkens udvidelse.

- Flertallet i udvalget støtter ikke tanker om en mulig udvidelse af nationalparken. Det er flertallets indstilling til kommunalbestyrelsen, og den vil højest sandsynligt blive støttet af kommunalbestyrelsens flertal, vurderer udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Kan mener, at en udvidelse af nationalparken "næppe vil have gang på jord, hverken praktisk eller økonomisk".

- Tanken om at udvide nationalparken uden der samtidig er mulighed for at få tilført flere penge til drift og udvikling af en større nationalpark er næppe realistisk, siger Jens Kr. Yde.

Han forklarer, at Nationalpark Thy med sin nuværende størrelse afspejler det, der blev vurderet som muligt.

- Nationalparken er resultat af en aftale mellem en lang række parter, som var enige om, at det var, hvad man ville. Da den nuværende nationalpark var en realitet, var det udtrykt for en vurdering af, hvad der blev anset som muligt - og ingen blev lovet, at nationalparken senere skulle vokse. Det vil også kræve meget mere end blot et fingerknips, og vil være en kamp, vi ikke er parat til at tage, siger Jens Kr. Yde.

Han vurderer, at det handler om at satse på fortsat udvikling af den nuværende nationalpark, så den kan fungere optimalt indenfor de eksisterende rammer og med den nuværende økonomi.

- Intet tyder på, at der kommer flere penge til nationalparken, hvis den bliver udvidet. Det er også et aspekt, som spiller ind i udvalgsflertallets vurdering af sagen, siger Jens Kr. Yde.