Politikere viger tilbage for at tage stilling: Uklarhed om plejeboligplan

THISTED:I forbindelse med vedtagelsen af Thisted Kommunes budget for 2021 var der politisk forståelse for nødvendigheden af at lave en plan som beskriver, hvordan kommunens plejeboligområde skal udvikles fagligt og økonomisk frem mod 2034. Nu er plejeboligplanen klar, men tilsyneladende mangler der politisk vilje til at tage stilling til den.

Således har kommunens social- og seniorudvalg drøftet planen på to møder i løbet af juni, senest 20. juni, uden at nå frem til en beslutning. Konsekvensen var, at det i denne uge var op til økonomiudvalget at træffe beslutning om, hvorvidt plejeboligplanen skulle godkendes - og dermed også til spørgsmålet om byggeri af nye plejecentre i Thisted og Hanstholm - samt til en lukning af Kastaniegården i Snedsted og af Solhjem i Østerild.

Heller ikke økonomiudvalget nåede frem til en beslutning. Tre af udvalgets medlemmer, borgmester Niels Jørgen Pedersen og Susanne Olander (V) samt Jens Kr. Yde (K) stemte for planen for så vidt angår de dele af dem, der er tænkt realiseret i den nuværende valgperiode.

Tre andre udvalgsmedlemmer, socialdemokraterne Ulla Vestergaard og Peter Skriver Nielsen samt enhedslistens Jens Otto Madsen stemte imod. De ønskede planen sendt retur til social- og seniorudvalget med henblik på at udvalget, trods to forgæves forsøg i juni, kunne komme med en indstilling til augusts møde i kommunalbestyrelsen.

DF med afgørende stemme

Dermed blev udvalgets syvende medlem, Ib Poulsen (DF), den afgørende stemme i sagen. Han undlod imidlertid at tage stilling og ønskede, at kommunalbestyrelsen på sit møde i næste uge, tager sagen op.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), der er formand for økonomiudvalget, konstaterer efter mødet i udvalget, at "det altid er godt at have en overordnet plan at arbejde ud fra".

- Det var derfor, at planen blev bestilt, men det kræver også, at der er vilje til at tage stilling til den, når vi har den. Og det er der tilsyneladende ikke, siger Niels Jørgen Pedersen, der er overrasket over, at der heller ikke var vilje til blot at tage stilling til den del af planen, der skal realiseres i denne valgperiode.

- Det vil være forkert at lade planen falde. Den er udtryk for et fint stykke arbejde, men der skal tages en beslutning, og hvis det ikke var muligt at tage en beslutning, der går ud over denne valgperiode, havde Venstre og Konservative håbet på, at et flertal økonomiudvalget havde bakket om om den del af planen, som omfatter den nuværende valgperiode, siger Niels Jørgen Pedersen.

Her og nu forholder borgmesteren sig afventende til udfaldet af kommunalbestyrelsens behandling af den plan, som hverken social- og seniorudvalget eller økonomiudvalget hidtil har haft vilje til at tage konkret stilling til.