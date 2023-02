Politikere vil hjælpe frivillige redningsfolk: Bøder bør kunne slettes

NORDJYLLAND: - Jeg ville fandeme være ked af, hvis det var mit hus, der var ved at brænde, og der var en eller anden 50 kilometer-zone hele vejen hen til mig, og det så brændte ned, inden brandfolkene nåede at komme.

Det siger Kim Edberg Andersen, folketingsmedlem og blandt andet transportordfører for Nye Borgerlige og bosat i Rebild Kommune. Han kan sagtens sætte sig ind i problematikken omkring den frivillige redningsmand Jonas Kjær, der blev stoppet af politiet og fik en fartbøde og en betinget frakendelse af kørekortet på vej til redningsstationen i Hanstholm forbindelse med en mand-over-bord udrykning.

- Jeg bor selv ude på landet og er afhængig af de frivillige brandfolk, og ligesom med redningsfolkene skal det bare gå stærkt, konstaterer han.

Siden Nordjyske i torsdags fortalte om sagen med Jonas Kjær, har Kim Edberg Andersen overvejet, hvad man kan gøre for at hjælpe de deltidsansatte brand- og redningsfolk.

- Jeg ville ikke have lyst til at være redder, hvis jeg havde fået en betinget frakendelse af mit kørekort. Jonas er jo afhængig af sit kørekort, og det er ikke i orden at sætte frivillige mennesker i sådan en situation, mener Kim Edberg Andersen.

En løsning kunne være at tillade de frivillige brand- og redningsfolk at sætte et blåt blink på taget af deres privatbiler, når de er på vej til stationen i forbindelse med en udrykning, mener han.

- Den blå lampe ville sikre, at de andre biler ville opdage redningsfolkene, hvis de kørte stærkt, siger politikeren.

Individuel vurdering

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, der ligeledes er valgt i Nordjylland, er heller ikke afvisende over for tanken om blå blik til køretøjer ført af redningsfolk. Men som det fremgår af et interview med Nordjyske forleden, hælder han nok mere til, at problematikken må kunne løses med en individuel sagsbehandling. Under alle omstændigheder agter han at tage sagen op med justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg er da sikker på, at det formelle i sagen er blevet overholdt til punkt og prikke, sagde han til Nordjyske og fortsatte:

- Men efter min opfattelse kan det ikke passe, at der ikke er plads til undtagelser i disse situationer. Vi er så afhængige af at hjælpen når frem og af, at der er frivillige, der vil stille op til opgaverne. Vi må skabe rum til en individuel vurdering af de her bødesager. Når en bøde kommer ind ad døren, så må redningsmanden eller hans overordnede bære den hen til politiet med den fornødne dokumentation for, at der var tale om en nødsituation, og at redningsmanden ikke bare var henne for at hente rundstykker. Og med den fornødne dokumentation, så bør bøden kunne eftergives på det grundlag.

Kim Edberg Andersen, der blandt andet er transportordfører for Nye Borgerlige, synes, at man skal spørge Falck og redningstjenesterne om, hvordan man bedst kan gøre noget for, at redningsfolkene ikke opgiver jobbet på grund af risiko for fartbøder. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Spørg redningsfolkene

Set med Kim Edberg Andersens øjne vil det være optimalt, hvis regeringen og ministeren selv tager problemstillingen alvorligt og tager sagen op.

- Det hjælper jo også, at Preben prikker dem på skulderen. Og jeg vil også prikke lidt til dem og vil nok tage den op i transportudvalget. Vi kan stille spørgsmål til ministeren. Og hvis der så ikke sker noget, så må jeg lave et beslutningsforslag og så må vi snakke om det i folketingssalen, bebuder politikeren. Han fortsætter:

- Jeg tror bare, at man også skal sætte sig ned med de brand- og redningsfolk, der er påvirket af det, og spørge: Hvad gør det her ved jer, og hvordan gør vi livet nemmere for jer? Jeg kan ikke forestille mig, at de har lyst til at være til fare for andre, men jeg tror, de har brug for en sikkerhed for, at de ikke, når de gør noget frivilligt og godt, risikerer at stå uden kørekort. Det er ikke rimeligt at sætte dem i den situation.

Folketingspolitikeren understreger, at politiet jo ikke har gjort noget galt i sagen.

- De gør jo bare deres arbejde. Så måske skal vi skrive ind i lovgivningen, at politiet har en større frihed til at stikke fingeren i jorden og have mulighed for at slette bøder til folk på vej til en redningsaktion.