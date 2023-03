Politikerne har talt: Sådan stemte de om stormomblæst skolestruktur

THISTED:Efter en god halv times debat besluttede et flertal på 25 i Thisted Kommunalbestyrelse, at det allerede meget omdiskuterede forslag til ny skolestruktur skal i otte ugers offentlig høring. Enhedslistens Jens Otto Madsen undlod at tage stilling og et medlem var fraværende

Høringsperioden løber fra 29. marts til 24. maj.

Dermed valgte kommunalbestyrelsen at følge enige indstillinger fra såvel børne- og familieudvalget og fra økonomiudvalget.

I modellen til ny skolestruktur indgår lukning af fem skoler, Vestervig, Koldby, Bedste, Østerild og Vesløs. De sidstnævnte er to ud af Hannæs-Østerild Skoles tre matrikler i. Den tredje, skolen i Frøstrup, skal efter oplægget videreføres.

Skolen skal være tæt på, var budskabet fra den fem skoler, som måske skal lukkes. Det ved endnu ingen. Foto: Bo Lehm

Med kommunalbestyrelens beslutning er der, som det er fremgået flere gange af den debat, der startede allerede efter børne- og familieudvalget 13. marts indstillede modelen til ny skolestruktur sendt i høring, mulighed for dels at drøfte oplægget, men også søge at påvirke den endelige beslutning om ny skolestruktur.

Massivt fremmøde fra skolerne og bannere med klare budskaber om at bevare de små skoler mødte politikerne da de kom til mødet. Foto: Bo Lehm

Der er planlagt offentlige høringsmøder 11., 12. og 13. april i henholdsvis Hannæs Hallen, Vestervig-Agger Aktivitetsenter og i Teutonersalen i Thisted. 27. juni skal Thisted Kommunalbestyrelse efter tidsplanen tage endelig stilling til en ny skolestruktur - herunder også antallet af skolelukninger.

Skolestruktur i Thisted kommune

