Politikerne kørte ind på Skiftesporet

THISTED:Både de unge fra det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet, men også politikerne i Thisted Kommunes arbejdsmarkedsudvalg erklærer sig tilfredse efter tirsdag aftens møde, hvor såvel handicaprådet som de unge hver for sig fik en timelang samtale med udvalget.

- Det gik rigtigt godt. Helena og jeg synes, at vi fulgte sagen rigtigt godt til dørs. Politikerne lyttede rigtigt meget til os uden at give direkte løfter, siger Rasmus Søndergaard, talsmand for de unge brugere af Skiftesporet.

- Både handicaprådet og de unge mennesker syntes ikke, de var blevet hørt, og det blev de så nu. De unge ville gerne sætte ord på, hvad de mener, de mister, hvis Skiftesporet ikke er et tilbud for dem mere. Vi har lyttet til, hvad de har sagt og omvendt, og det her er noget, vi arbejder løbende med, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Ib Poulsen (DF).

Sagen er en udløber af, at Thisted Kommune skal spare 5,6 millioner kroner på sit jobcenter. Penge, der blandt andet skal bruges på at finansiere den såkaldte Arne-pension. I den situation har politikerne valgt at stoppe samarbejdet med blandt andet Skiftesporet, hvad angår den arbejdsmarkedsmæssige indsats. Hvilken betydning, tidsdagens audiens så får, og hvilken form for støtte og hjælp, udsatte unge i Thisted Kommune skal have fremover, står ikke klart her dagen derpå.

- Udvalget mødes først igen i juni, men der bliver arbejdet på løsninger i mellemtiden. Vi udfaser Skiftesporet, men der kommer et tilbud til de unge mennesker, som er mindst lige så godt. Det er dog en misforståelse at tro, at Skiftesporet helt er ude af kommunalt regi. Socialudvalget finansierer Skiftesporet med 60 procent af udgifterne, og det vil det fortsat gøre. De ydelser, som jobcentret tilkøbte, udgjorde 40 procent, og de bortfalder. De ændres til et mere målrettet tilbud til de unge, siger Ib Poulsen.

Rasmus Sønderskov forlod dog mødet i den tro, at hans og Helenas argumenter gjorde indtryk og kan rokke ved beslutningen.

- Vi fik slået fast, som også beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har sagt, at udsatte unge, der modtager uddannelseshjælp, skal være undtaget fra besparelser. Det står i de retningslinjer, der er nedfældet i anden delaftale fra Folketinget om disse ændringer, siger han.

Helena Severinsen Lyngbye tilføjer:

- Jeg var meget overrasket over, hvor meget, der blev lyttet til os, og hvor stor forståelse for vores problemer, vi blev mødt med fra udvalgsmedlemmerne. Vi fik gjort det meget klart, hvilke konsekvenser, det vil få, Skiftesporet lukker. De er meget skadelige, siger Helena Lyngbye.