Politisk bud på million-udfordring: Skattestigning skal betale havnens underskud

THISTED:- Skal der ske ændringer i et budgetforlig, skal alle partier bagforliget være enige. Ændres forliget uden fuld enighed, er det tale om forligsbrud.

Det siger Morten Bo Bertelsen, SF's enlige medlem af Thisted kommunalbestyrelse, op til næste uges møde mellem partierne bag forliget om Thisted kommunens 2023-budget. Det blev vedtaget i oktober med fuld opbakning fra samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

I næste uge skal kommunens 2023-budget åbnes. Direkte årsag er, at partierne bag forliget skal nå til enighed om, hvor de i alt 63 millioner kroner, Thisted Kommune skal bruge til at dække de seneste tre års akkumulerede underskud i Hanstholm Havn, skal findes. En af mulighederne er en skattestigning, siger Morten Bo Bertelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i denne uge, at Hanstholm Havn ikke længere skal være en kommunal selvstyrehavn. Fra 1. januar bliver den en kommunal havn, hvor kommunen står for driften. For at det kan ske, skal havnens akkumulerede underskud på 63 millioner kroner betales - og det kræver en tillægsbevilling.

Inden de politiske jagt på de 63 millioner kroner indledes, er meldingen fra Morten Bo Bertelsen klar:

- Pengene skal ikke findes gennem besparelser på 2023-budgettet. Heller ikke på anlægssiden. Vi skal ikke skabe utryghed om de ting, der er lovet i budgettet, siger Morten Bo Bertelsen som foreslår, at hente samtlige 63 millioner kroner i kommunekassen.

Med den manøvre vil han dække det underskud, Hanstholm Havn har oparbejdet gennem de sidste tre år, men Thisted kommune forudser, at der frem til 2025 skal bruges endnu flere kommunale millioner til at dække nye underskud i havnen.

- Fra 2024 og frem undgår vi ikke en skattestigning, hvis pengene skal findes. Det kan også være en mulighed at reducere kommunens anlægsprogram, hvis vi skal friholde kommunens velfærdsområder for besparelser. Men skattestigningen er den bedste måde til at sikre, at alle bidrager til at dække havnens underskud indtil der er balance i driften og havnen begynder at tjene penge, siger Morten Bo Bertelsen.

Han finder skattestigningen uundgåelig.

- Med mindre man af ideologiske årsager ikke vil bruge det værktøj. Men det vil være at stikke folk blår i øjnene at antyde, at havnens økonomi kan komme på ret køl uden en skattestigning, tilføjer Morten Bo Bertelsen.

Også Enhedslistens Jens Otto Madsen tager inden næste uges budgetåbning afstand fra at reducere på kommunens velfærdsområder for at finde penge til at dække havnens underskud. Ligesom Morten Bo Bertelsen ser han også en skattestigning som en mulighed for at finde pengene.