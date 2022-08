Politisk støtte til udvidelse: Nødvendigt med mere plads i behandlerhus

THISTED:Skal den fortsatte lægedækning sikres i et lægedækningstruet område er det nødvendigt at udvide behandlerhuset Dokken i Thisted.

På den baggrund har Thisted kommunes økonomiudvalg efter anmodning fra Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der driver Dokken, udfærdiget en støtteerklæring dels til tankerne bag Dokken, dels til fondens igangværende bestræbelser på at skaffe penge til en 1000 kvadratmeter stor tilbygning til Dokken, dels til en 300 kvadratmeter stor mellembygning. Erklæringen skal bruges i bestræbelserne på at finde fondsstøtte til at udvide Dokken.

Tanken bag Dokken var at etablere et sundhedsfagligt fællesskab. Det er lykkes. I dag huser dokken syv alment praktiserende læger samt psykolog, kiropraktor, øre-, næse- halslæge samt fysioterapeut. Problemet er nu, at der ikke er plads til hjælpepersonale på klinikkerne og til uddannelseslæger samt til at imødekomme ønsker fra andre læger om at blive del af fællesskabet. Derfor ønsket om at udvide "Dokken".

I følge sagsfremstillingen til økonomiudvalget skal Thisted Kommune sælge en grund til udvidelsen, og det fremgår, at der er indgået aftale med en bygherrerådgiver samt at fonden planlægger et entrepriseudbud i efteråret.

Finansieringen af udvidelsen skal ske med lånefinansiering i bank eller realkreditinstitut, men, fremgår det af sagsfremstillingen til økonomiudvalget, anser bestyrelsen for fonden det "for nødvendigt at kunne tilbyde lejerne en husleje svarende til den nuværende bygning, hvorfor det også er nødvendigt at søge ekstern finansiering".

Tage Legaard (K), medlem af regionsrådet i Region Nordjylland, er formand for fondens bestyrelse. Han kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvorvidt finansieringen af nybyggeriet står og falder med muligheden af at skaffe ekstern finansiering ud over bank eller realkreditforeningslån.

- Men jeg kan sige, at vi arbejder på hurtigst muligt at få økonomien til at falde på plads, siger Tage Legaard.

I støtteerklæringen fra Thisted Kommunes økonomiudvalg står, at kommunen ønsker at udtrykke politisk støtte til initiativet med udvidelsen af dokken. "Der er lavet en købsaftale på det nødvendige kommunale areal til brug for udvidelsen, og arbejdet med lokalplanen, som skal gøre projektet muligt, er netop under sin endelige politiske godkendelse", fremgår det.