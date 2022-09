Politiske ambitioner koster kassen: Kandidat bruger 25.000 kr. af egen lomme

THY:Politiske ambitioner har en pris.

Det kan Brian Nielsen skrive under på. I november sidste år blev han valgt til Thisted Kommunalbestyrelse for Nye Borgerlige, og nu er han valgt som partiets folketingskandidat i Thisted-kredsen.

- Så kan jeg bare håbe på et godt valg - når det kommer, siger Brian Nielsen, som allerede har taget hul på sin egen personlige valgkamp.

- Jeg har købt og betalt de første flyers. Teksten var klar allerede inden jeg var valgt som folketingskandidat. Jeg kan lige at være på forkant med tingene, og så var det bare at få dem afsted til trykkeriet, da mit kandidatur var på plads, siger Brian Nielsen og tilføjer, at de første flyers allerede er puttet i postkasser i Snedsted, hans politiske hjemmebane.

Det er måske lidt tidligt, i og med valget til folketinget endnu ikke er udskrevet.

- Det synes jeg vikke. Så vidt jeg kan se har Simon Kollerup allerede taget hul på sin lokale valgkamp, og når han gå i gang, så er der vel en grund til det, konstaterer Brian Nielsen og tilføjer, at han bare smeder, mens jernet er varmt.

NB-kandidaten smeder i øvrigt for egne penge - og i håb om at nogen følger hans opfordring Facebook til at støtte ham økonomisk. Foreløbig har han brugt 25.000 kroner af egen lommen til at få trykt flyers - et beløb, der nogenlunde svarer til det, han investerede i sin valgkamp op til kommunalvalget.

- Tja, vil man noget, må man være klar til at satse. Også økonomisk, siger Brian Nielsen, som får lidt hjælp til at få trykt plakater, men samtidig er indstillet på, at det kan blive nødvendigt at gribe til egen lomme en gang til. Der skal også investeres i bannere

- Vi er et nyt parti - og der er ikke så mange penge til at støtte kandidaternes valgkamp, men jeg trykker ikke flere flyers, end jeg kan komme af med.

Den nyslåede folketingskandidat tager lørdag til Brønderslev Marked for at møde potentielle vælgere.

- Jeg er opstillet i Thisted-kredsen, men kan hente stemmer i hele Nordjyllands Storkreds, så det giver mening, siger Brian Nielsen.