Polsk mand måtte en tur i detentionen: Var fuld og talte grimt til politiet

HANSTHOLM:Søndag aften kl. 20:38 blev politiet tilkaldt til det tidligere sømandshjem i Hanstholm.

Her var en gruppe personer af polsk herkomst, der havde indtaget en del alkohol, i færd med at skabe uro.

Især én af dem gjorde sig så ud til bens overfor betjentene, at han blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen og for fornærmende tiltale mod politiet.

Efter at have forsøgt at dæmpe gemytterne, måtte politiet kl. 21:35 anholde manden, der blev taget med på stationen til en tur i detentionen.

Der sad han stadig mandag morgen, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.