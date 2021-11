Politiet beder om hjælp - hvem er de mistænkte?

THISTED:Midt- og Vestjyllands Politi har brug for hjælp til at få identificeret to mænd, som er mistænkt for at have begået indbrud og efterfølgende misbrugt stjålne dankort.

Kortene er blevet brugt i flere butikker, pengeinstitutter og tankstationer i Thisted, Herning, Ikast og Ringkøbing.

Indbruddene er sket i tidsrummet mellem den 8. juni og 29. oktober i år. Gerningsmændene er gået ind via ulåste døre og har stjålet punge med blandt andet dankort i, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Gerningsmændene beskrives begge som mellem 30 og 35 år gamle.

Den ene er 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning og med mellemøstligt udseende. Han har kort, mørkt hår i siderne og er skaldet på toppen. Han har mørkt skæg.

Den anden gerningsmand er 180-190 centimeter høj og kraftigt bygget. Han har ligeledes mellemøstligt udseende. Han har kort, mørkt hår - men har også været kronraget. Desuden har han mørkt skæg. Han er blandt andet set iført en gul refleksvest.

De to mænd er desuden set køre væk i en sølvgrå Opel Corsa med ukendt registreringsnummer.

Ved du, hvem de to mænd er, eller hvor de bor eller færdes, eller har du andre oplysninger til sagen, så vil Midt- og Vestjyllands Politi meget gerne kontaktes på telefon 114.