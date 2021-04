Populært café-værtspar takker af

HANSTHOLM:De er kendt af alle, der har deres daglige gang på havnen i Hanstholm. Men nu har Agnethe og Folle (også mindre kendt som Jens Jørgen Foldager) solgt deres 20-årige livsværk - Havnecaféen.

Dermed slutter også en epoke med cafeteria på Hanstholm Havn.

Cafeen har faktisk været til salg i 10 år. Men uden købere. Pludselig dukkede en køber op - som ikke bor langt væk.

Det er nemlig havnen selv, der har overtaget Havnecafeen, som straks er forpagtet ud til Emma Milner og Emile Qvist, begge fra København, som 13. maj åbner stedet i ny skikkelse og med navnet ”Medvind” på facaden.

Hos Agnethe og Folle er det efterhånden sunket ind, at de ikke længere skal servicere havnens folk med morgenkaffe, frokostretter og ikke mindst være midtpunkt i det sociale mødested, som Havnecaféen altid har været.

- Nu har vi ønsket det afhændet i flere år. Pludselig er det virkelighed. Og da jeg var hernede forleden og så, at nu begyndte stedet at forandre sig, og det ikke længere var vores, gav det et lille gib i mig, fortæller Agnethe Foldager, og fortsætter:

- Men vi har det begge fint med, at det nu får nyt liv og bliver et stort nyt aktiv for området og gæster på Hanstholm Havn. Og vi kan mærke, at det er det helt rigtige, at det nu bliver stedet for Emma og Emilies ”Medvind-projekt”, lyder det fra Agnethe, der er glad for, at de nu kan slippe ansvaret.

Men alt er ikke kun glæde.

For parret vil savne den daglige gang i caféen lige midt på Hanstholm Havn, hvor ikke så få ”havne-nyheder” blev udvekslet.

- Vi kender jo alle på havnen. Vi ved, hvad folk vil have, når de kommer tidligt om morgenen eller til frokost. De mange skønne mennesker kommer vi til at savne, fortæller Agne Foldager.

Men tiden var forlængst kommet til, at den 48-årige Agnethe og 50-årige Jens Jørgen Foldager gerne ville videre.

Nu kan de to med fuld kraft gå ind i deres succesrige familieprojekt - flåden af rullende Fish and Chips forretninger.

- Vi er blevet medejere og skal arbejde som vognformænd og sørge for, at de tre vogne kommer ud til de F&C-hungrende gæster i sommerlandet. Vi har netop fået den tredje vogn, som dobbelt så stor som de to andre. Den skal blandt andet opstilles i Thorsminde, siger Folle, der ikke undlader at indskyde sin undren og ærgrelse over den kommunale beslutning om, at deres vogne ikke må opstilles i lokale turistbyer som Vorupør og Klitmøller.

Men de to er nu klar til at give den max gas med lange arbejdsdage, så der bliver serveret flest mulige portioner af deres Fish and Chips, hjemmelavet efter Folles afdøde fars hemmelige opskrift.

Et fuldstændigt farvel til havnen og havnelivet bliver det dog ikke helt for Agnethe endnu. Hun skal nemlig, foreløbig til oktober, stadig agere ”morgen-cafe-mutter” .

For de nye Medvind-forpagtere har foreløbig besluttet at køre videre som lokalt morgen og frokost-mødested for havnens brugere.

Netop nu er renoveringen af det kommende spisested Medvind i fuld gang.

Der skal flyttes om og kreeres et helt nyt udseende indendørs med nye friske farver, så Medvind om aftenen kan levere spændende madoplevelser tilberedt af råvarer fra det lokale spisekammer - som man bogstaveligt kan se blive losset i land fra skibene lige udenfor vinduerne.