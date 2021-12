Populær vinterbadefestival aflyses på grund af corona

VORUPØR:Aldrig nogensinde før har så mange på forhånd købt billet til årets Vinterbadefestival i Vorupør, der skulle afvikles fjerde juledag ved Havbadet i Vorupør. Men Covid-19 situationen gør, at arrangørerne ser sig nødsaget til at aflyse årets festival.

Arrangørgruppen bag Vinterbadefestivalen i Vorupør har ellers gået og smilet gennem de seneste uger ved udsigten til, at festivalen ville blive udsolgt med op imod 300 deltagere.

- Vi har solgt omkring 200 billetter to uger før, og det er ny rekord. Derfor er vi selvfølgeligt også kede af, at vi må aflyse. Vi har fulgt hele situationen omkring Covid-19 tæt og ikke mindst den næsten eksplosive spredning af Omikron-varianten, vi oplever lige nu. Det gør, at vi har vurderet, at vi er nødt til at aflyse, siger Kim Poulsen fra arrangørgruppen.

Her skal man nu i gang med at refundere de købte billetter.

- Det kan godt tage nogle dage, så vi beder om, at man lige har lidt tålmodighed, siger Kim Poulsen.

Han glæder sig over, at festivalen trods aflysningen aldrig har fået så stor opmærksomhed, som den fik i år.

Vinterbadefestivalen i Vorupør vender efter planen tilbage fjerde juledag 2022. Billetsalget starter til november næste år.