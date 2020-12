Populære Klitmøller har skreget på boliger: Her er der basis for bosætning

De tre længer i bygningskomplekset ”Hausgaard Huset” på Vangvej 16 skal udnyttes til bosætning og på den måde bidrage til at dække efterspørgslen på lejeboliger til helårsbeboelse i Klitmøller, men der er også plads til en opdateret udgave af værtshuset ”Stalden” - og til at skabe et lukket gårdmiljø til glæde for de kommende beboere.