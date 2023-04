Et år med nye ambulancer: Sådan er det gået

HIMMERLAND/THY:Direktør i PreMed, Anders Vikke, husker stadig natten til 1. april sidste år ganske klart. Sammen med en af sine ansatte sad han klar på en base i Nykøbing på Mors og ventede på, at klokken skulle slå midnat.

Det tidspunkt, hvor han og resten af PreMed officielt overtog ambulancedriften i Thy og Himmerland efter Falck.

Et i tanken næsten højtideligt øjeblik, fortæller Anders Vikke.

- Jeg ved ikke helt, hvad vi havde regnet med, at der ville ske ved midnat. Om samtlige telefoner ville begynde at ringe, eller et eller andet dramatisk ville ske. Men der var bare stille. Helt stille. Så jeg skålede i kaffe med vores bestyrelsesformand, og så var det altså os, der var den, siger direktøren grinende.

Siden har der været mere fart over feltet for PreMed. Mildest talt.

For det er noget af en proces at skulle gå fra at have 20 medarbejdere under sig og stå for driften af et hjælpemiddeldepot i Kolding til pludselig også at skulle have ansvaret for 200 medarbejdere og en omfattende ambulancedrift i Nordjylland.

Og det har da også krævet noget af både de tidligere Falck-medarbejdere og den nye ledelse at få tingene til at falde på plads.

- Jeg er virkelig taknemmelig for vores medarbejdere. De er verdens bedste, og de er simpelthen gået til det her skifte med en energi og engagement, jeg ikke havde turdet drømme om, siger Anders Vikke, der brugte megen tid op til overtagelsen på at tage rundt til samtlige baser i det områder, PreMed skulle dække, for at hilse på alle.

PreMed i Danmark PreMed A/S blev etableret i 2018 med henblik på at byde på offentlige kontrakter inden for borgernær sundhed, herunder drift af hjælpemiddeldepoter, ambulancetjeneste og andre borgernære ydelser.

​PreMed blev stiftet af Kenneth Kronohage, Heidi Storm Vikke og Anders Vikke. I 2020 blev 51 procent af PreMed blevet solgt til det Finske selskab 9Lives, der udover at være Finlands største private ambulanceoperatør, også driver corona testcentre, hjemmepleje og pleje til respiratoriske patienter. VIS MERE

- Vi var nervøse for, hvordan vi ville blive taget imod, men det var en overvældende modtagelse, vi fik. Stort set alle var positive fra starten, siger Anders Vikke, der også har gjort en dyd ud af at signalere nye tider for de ansatte.

For eksempel har PreMed kun overtaget tre af Falcks stationer for i stedet at rykke ind på 10 nye lokationer.

- Vi ville gerne signalere, at nu var det en ny virksomhed og en ny kultur. Blandt andet her i Hobro har vi fået stor hjælp af den lokale erhvervsforening til at finde bygningen, og så er den blevet indrettet fra ny, så den passer til vores personale og deres behov, fortæller Anders Vikke.

Direktør i PreMed, Anders Vikke, har selv en baggrund som ambulanceredder, da han nåede at køre otte år for Falck. I dag er han stolt af, at drømmen om selv at blive operatør på området er gået i opfyldelse. Foto: Martin Damgård

Siden april sidste år har PreMed ikke bare løst opgaven med at rykke ud med ambulancer i det sydlige og vestlige Nordjylland - virksomheden er også blevet ISO-certificeret inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitetsledelse, hvilket betyder, at virksomheden lever op til høje, internationale standarder.

- Strengt talt var det ikke nødvendigt for os at blive ISO-certificeret på alle tre områder, men i og med vi er en ny spiller på det her marked, ville vi gerne signalere høj kvalitet, og at vise, at vi arbejder seriøst med alle tre områder, siger Anders Vikke.

Tjekker dagligt humør

Som så mange andre på området har også PreMed det seneste år mærket, at det kan være svært at rekruttere medarbejdere. Men den situation er nu under kontrol efter en ihærdig indsats, fortæller direktøren, og dermed kan PreMed i stedet fokusere på at fastholde.

- Vi tjekker dagligt vores medarbejderes trivsel, hvor de i starten af deres vagt bliver målt på deres tilfredshed og humør på en skala fra et til fire. Scorer de mindre end tre, ringer vi dem simpelthen op for at høre, om der er noget, vi som virksomhed kan gøre for dem, siger Anders Vikke.

- Det er ikke, fordi vores medarbejdere skal føle sig overvåget, men i stedet at gøre dem bevidste om, at vi er der for at hjælpe, hvis vi kan, uddyber han.

PreMed har indgået en fem-årig kontrakt om ambulancedrift med Region Nordjylland.