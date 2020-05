Præst med tommestok: Nøje afmålt gudstjeneste

SKJOLDBORG:- For nogle dage siden læste jeg en artikel, hvor en psykolog havde et godt råd til alle, som lider af corona-angst. Hun sagde: "Husk, at angst, tungsind, modløshed, depression og stress er noget i din ånd. Og husk, at det er dig, som bestemmer i din ånd." Og så kom hun med et psykologisk kneb. "Fokusér på din coronaangst og råb: Stop!" Det virker!

Det var ikke udtryk for letsindighed eller laden stå til over for de officielt udmeldte corona-forholdsregler, at sognepræst Anne Marie Nande Kraft drog psykologen ind i sin søndagsprædiken. Tværtimod havde både præster og det øvrige personale og menighedsråd udfoldet såvel rettidig omhu som kreativitet, for at Skjoldborg Kirke i lighed med mange andre kunne åbne igen efter tre måneders ufrivillig viruspause.

Med snore var kirkebænkene afsnøret, så menigheden kun kunne sætte sig på hver tredje bænk.

To meters afstand

Præsten fremviste den ene af de to tommestokke, hvormed hun selv på liggende knæ havde opmålt kirken.

- Tommestokken er to meter, og det er den afstand, der skal være fra næsetip til næsetip, når man skal synge. Så er der plads til, at der kan sidde en person inderst og en yderst på bænken, med mindre man er en familie eller et par, som godt må sidde tæt sammen. Bænkerækkerne er lukket af med snore, så kun tredje bænk må benyttes. Der står håndsprit i våbenhuset. Vi har valgt, at man gerne må bruge kirkens salmebøger, som så afsprittes før og efter gudstjenesten, sagde Anne Marie Nande Kraft forud for højmessen i den forholdsvis rummelige landsbykirke.

Indskrænket salmesang

Der var mødt ni kirkegængere. Det tal var Anne Marie Nande Kraft godt tilfreds med, for hun var gæstepræst i Skjoldborg og skulle videre til Jannerup Kirke, som er en af de fem i hendes eget pastorat. Her var der 16 i kirke, viste det sig senere på formiddagen.

Det var også et valg, at der skulle synges, for som vi er blevet tudet i ørene i månedsvis, er det er en aktivitet, som i særlig grad kan sprede smitte gennem spytpartikler.

- Men vi synger et begrænset antal salmer, og vi nøjes med første og andet vers. Desuden vil der ikke være nadver i dag. Vi vælger at åbne kirken lidt efter lidt for ikke at løbe risisi, sagde Anne Marie Nande Kraft, som fra prædikestolen kunne berette om en kirke ved Frankfurt i Tyskland, hvor der i sidste uge blev konstateret 50 corona-smittede efter en gudstjeneste.

Spyt eller ej, indledningssalmen i Skjoldborg Kirke, "Det dufter lysegrønt af græs", kunne da kun sprede håb og mod på bedre tider lige om hjørnet. Og saft og kraft var der også i den ene af dagens tekster, den om Jesus, der "som en anden Zorro eller Indiana Jones", som præsten udtrykte det, jager kræmmere og pengevekslere ud af templet i Jerusalem.

- Så tag din pisk og sving den over dine lidelser, sagde dagens gæstepræst.

Jag lidelserne ud

Men dybden i denne uddrivelse, som der er blevet gransket i gennem 2000 år, er ifølge evangelisten Johannes, at Jesus er templet, og vi er dets byggesten. Og coronavirusser kan som kræmmerne ikke leve selvstændigt, men må snylte sig til en plads i os eller i tempelgården, beskrev Anne Marie Nande Kraft:

- Så tag din pisk og sving den over dine lidelser. Slå hårdt ned på dem og jag dem ud af templet, så de forsvinder ud i det blå. Øv dig i den slags tempelkamp, så gør du, hvad Jesus selv gjorde, og han vil være med dig i ord og gerning. Amen.