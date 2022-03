Premier Is skifter ud på direktørposten

THISTED:Claus Dahlmann Larsen er fra og med 21. marts ny administrerende direktør i Premier Is i Thisted.

Han overtager lederstillingen efter Kim Gade Pedersen, der har siddet på posten i mere end syv år. Sidstnævnte fortsætter som medlem af Premier Is’ bestyrelse.

Premier Is (Mejerigaarden A/S), der er Danmarks største ismejeri, er ejet af Food Union Group.

Virksomheden har under Kim Gade Pedersens ledelse været igennem en omfattende omstrukturerings- og effektiviseringsproces.

Claus Dahlmann Larsen kommer fra en stilling som kommerciel direktør i virksomheden. Han blev en del af Premier Is i 2019, og som kommerciel direktør har han været ansvarlig for den fulde kommercielle værdikæde, der dækker salg på tværs af alle kanaler, marketing, produktudvikling, kundeservice og distribution i en organisation bestående af omkring 240 medarbejdere.

Blandt hans mest synlige resultater er konsolideringen af Premier Is-produktporteføljen under et enkelt brand, udvikling af sofistikerede marketing- og salgsstrategier for Premier Is- og Hjem IS-mærkerne samt grundlaget for initiativer som eksempelvis lavkalorieisen Underground og ”Det rullende ishus”, en serie af istilbehør under Hjem-ISmærket, fremgår det af en pressemeddelelse fra Premier Is.