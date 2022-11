Pres på Munkehallen: Kø fra første færd

THISTED:Det var på forhånd ventet, at der ville være pres på Munkehallen i Thisted til tirsdagens folketingsvalg.

Normalt sætter 7000 vælgere deres kryds her, men i denne omgang skal 12.000 stemme i Munkehallen, som nu er byens eneste valgsted - og ovenikøbet et sted, der logistisk er udfordrende placeret i byen.

Derfor var et par hundrede vælgere allerede klar klokken 08, da borgmester Niels Jørgen Pedersen erklærede valghandlingen for åben.

Og det ventes, at der bliver tryk på valgstedet dagen igennem. På forhånd har Thisted Kommune opfordret vælgerne i byen til at tage cyklen eller gå for at ikke at skabe for stort kaos omkring Munkehallen.